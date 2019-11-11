الجيش التركي يفكك دراجة نارية مفخخة شمالي سوريا

أنقرة/ فرات تاشدمير/ الخليج 365

فككت قوات الجيش التركي دراجة نارية فخخها إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الإثنين، أن عناصر من القوات الخاصة (الكوماندوز)، رصدت دراجة نارية مفخخة من قبل إرهابي "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة نبع السلام، وفككوها.

وأشار البيان إلى أن الإجرءات المطلوبة اتخذت بحق مشتبهين بتفخيخ الدراجة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.