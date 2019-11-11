شهيد وعشرات المصابين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة-أيسر العيس/ الخليج 365-

استشهد فلسطيني، الإثنين، وأصيب 13 بجراح بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقلت فتاة، خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العرّوب بمحافظة الخليل (جنوب).

وأوضحت أن المواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره، ووصل إلى المشفى الأهلي بالخليل في حالة حرجة للغاية.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الشهيد، لكن مصادر محلية فلسطينية قالت إن اسمه هو عمر هيثم البدوي (22 عاما).

وأظهر فيديو تناقله فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة "البدوي" وسط مواجهات مع قوة إسرائيلية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل القوة.

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بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت مصابيْن بالرصاص الحي أحدهم أصيب في الأطراف السفلى، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوّار، جنوبي الخليل، وتعاملت مع 48 إصابة على مدخل البيرة الشمالي، وسط الضفة.

وأشارت إلى ان من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي في القدم، و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 بالحروق، و35 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف الشهود إن القوات اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من رام الله.

ويحيي الفلسطينيون، الإثنين، الذكرى الـ 15 لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.

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