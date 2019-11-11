5 قتلى في 3 تفجيرات بالقامشلي شرقي سوريا

القامشلي/ الخليج 365 قُتل 5 أشخاص على الأقل وجرح 25 آخرون، الإثنين، في 3 تفجيرات متوالية هزت مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا. وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن التفجيرات الثلاث ناتجة عن سيارتين ودراجة نارية مففخة، ووقعت في شارع السوق الرئيسي وسط القامشلي. Advertisements وأوضحت المصادر أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم على الأقل وجرح 25 شخصا جراء التفجيرات. وذكرت أن التفجيرات تسببت بأضرار في السيارات والأبنية المجاورة. وتخضع مدينة القامشلي منذ عام 2013 لسيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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