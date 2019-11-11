اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 10 من أسراهم إثر صفقة تبادل

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، الإثنين، تحرير 10 من أسراها، في عملية تبادل مع القوات الحكومية بمحافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لمسؤول ملف الأسرى الحوثيين، عبدالقادر المرتضى، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال المرتضى: "تم تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون) بعملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة الجوف".

ونشر المرتضى أسماء الأسرى الـ10 المفرج عنهم، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وحتى الساعة (14.34 ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية حول الموضوع.

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وسبق أن نجحت وساطات محلية متكررة بالإفراج عن العديد من الأسرى والمحتجزين في عدة مناطق باليمن.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.