إيران.. تشييع شاعر عربي معارض توفي بظروف غامضة

إسطنبول / الخليج 365
شهدت مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، تشييع الشاعر العربي المعارض، حسن حيدري الذي انتشرت مزاعم حول وفاته "مسموما".
وبحسب مصادر محلية، فإن المئات شاركوا في مراسم تشييع حيدري الذي توفي أمس بعد نقله لإحدى مشافي الأهواز، إثر وعكة صحية أصابته.
وشهدت مراسم تشييع حيدري، إطلاق هتافات انفصالية بعد أن أدت وفاته إلى ردود أفعال غاضبة لدى سكان الأهواز ذات الغالبية العربية.
وعقب إعلان وفاته مساء أمس، شهدت شوارع الأهواز مظاهرات، أغلق خلالها المحتجون بعض شوارع المدينة.
وكان مدير أمن محافظة خوزستان، رضا نجفي مهر، قد قال إن حيدري توفي إثر أزمة قلبية، إلا أن أقرباء الشاعر المعارض، قالوا إنه قتل مسموما.
واشتُهر حيدري (29 عاما)، بأشعاره المنتقدة للحكومة الإيرانية، حيث اعتقل لمرات عديدة من قبل الأمن الإيراني، وكان آخرها العام الماضي.
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