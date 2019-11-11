تعرف على نتائج قرعة “السوبر الإسباني”

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صحيفة الخليج الالكترونية
بتواجد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أقيمت اليوم قرعة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في المملكة العربية السعودية بعد أشهر قليلة بالتحديد في يناير المقبل. ويأتي هذا بمشاركة الرباعي برشلونة وريال مدريد واتليتكو وفالنسيا في الفترة بين الثامن والـ١٢ من شهر يناير بالعام المقبل ٢٠٢٠ .
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: برشلونة ضد أتليتكو مدريد، فالنسيا ضد ريال مدريد، وستقام مباراة النصف نهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة. وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الـ١٢ من شهر يناير بجدة.
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