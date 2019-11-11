رسمياً.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني لمدة 3 أعوام مقبلة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين عن استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق.
حيث قال الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “استمراراً لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى..
يسعدني الإعلان عن إقامة #السوبرالإسبانيفي_السعودية والذي سيقام بمشاركة 4 فرق: (ريال مدريد – برشلونة – فالنسيا – أتلتيكو مدريد) في الفترة من 8 إلى 12 من شهر يناير المقبل.
وأشار الإتحاد الإسباني أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف النسخ الثلاث المقبلة للبطولة في أعوام 2020 و 2021 و 2022.
وسيشارك في البطولة 4 فرق، وفي النسخة المقبلة سيشارك ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وستقام في الفترة ما بين 8 إلى 12 يناير.
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