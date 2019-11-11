حمد الله يعلن اعتزال اللعب دوليًا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده المغرب.

وذكر حمد الله عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام” أنه قرر اعتزال اللعب دوليًا.

وجاء قرار حمد الله بعد أن استبعده البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي، من القائمة التي ستواجه منتخبي موريتانيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان حمد الله استدعي لقائمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، غير أن الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للفريق فضل استبعاده بعد أزمة بين اللاعب وزملائه عقب خلاف على أولوية تسديد ركلة جزاء في مباراة ودية قبل انطلاق البطولة.