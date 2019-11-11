رجل يقتل طليقته خنقاً في مكة

صحيفة الخليج الالكترونية أقدم أحد الأشخاص على قتل طليقته خنقاً داخل شقتها السكنية في حي العزيزية بمكة. قالت مصادر ,بأن القاتل قام بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة , والتي بدورها قامت بالقبض عليه أمام مقر سكن طليقته. وجرى التحفظ على الجاني تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق. انشر الخبر :

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