الأردن: ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل رغم إنهاء الوضع الخاص بمنطقتين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين أن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عاما يسمح لإسرائيل باستخدام قطعتين من الأرض تحت سيادة الأردن.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن بلاده تصرفت وفقا للمعاهدة من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدود والذي أتاح لإسرائيل حقوقا خاصة على مواطنيها الذين يعملون ويعيشون في المنطقتين.