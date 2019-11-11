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عاهل الأردن يصل الباقورة على الحدود مع إسرائيل بعد انتهاء وضعها الخاص

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عاهل الأردن يصل الباقورة على الحدود مع إسرائيل بعد انتهاء وضعها الخاص

قالت مصادر رسمية إن عاهل الأردن الملك عبد الله وصل اليوم الاثنين إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص الذي دام 25 عاما والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخولها.

وأعلن الملك رسميا أمس الأحد انتهاء النظام الخاص والذي كان العديد من الأردنيين يعتبرونه مهينا وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراض أردنية.

 

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