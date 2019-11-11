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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة "سمارتيزان" الصينية تطلق هاتفاً ذكياً جديداً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة سمارتيزان الصينية هاتفاً ذكياً جديداً، تم تصميمه بالتعاون مع الشركة المطورة لتطبيق الفيديو تيك توك الشهير، لافتة إلى توافر الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 412 دولاراً (نحو 1512 درهماً).
وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف Nut Pro 3 تم تحسينه للعمل مع تطبيق تيك توك، حيث تم دمج فلاتر مخصصة لهذا الغرض، كما يتم تشغيل التطبيق مباشرة.
وأضافت أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.39 بوصات بدقة 2340×1080 بيكسل، مشيرة إلى أنه الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 855+، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة حتى 12 غيغابايت.
وبينت الشركة أن الهاتف الجديد يعتمد على كاميرا رئيسة، حيث تم تدعيم المستشعر IMX586 48 ميغابيكسل، بعدسة تليسكوبية وعدسة الزاوية الواسعة وعدسة الماكرو، كما تتمتع الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل، بينما يتيح الهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.
وأشارت إلى أن الهاتف يدعم تقنيتَي 4G وBluetooth 5، في حين تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير ساعة.
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