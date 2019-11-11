هواوي تطرح هاتف نوفا T5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قدمت هواوي، أخيراً، هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة (نوفا 5T) الذي ميزته بخمس كاميرات مدعمة بالذكاء الاصطناعي ليتمكن من المنافسة بقوة في سوق هذه الفئة من الهواتف المتحركة الأكثر انتشاراً شعبياً بالمنطقة.



الهاتف يحمل في الجهة الخلفية نظام كاميرا رباعية مكونة من عدسة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بدقة 16 ميجابكسل ذات زاوية تصوير عريضة جداً، وعدسة قريبة بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وتعمل هذه العدسات بتناعم لتلتقط صوراً عالية الدقة، حتى في حالات الإضاءة المنخفضة، والمشاهد الواسعة، والصور القريبة جداً، وحتى صور البورتريه مع مؤثرات تنعيم الصورة أو جعلها ضبابية.

ويمكن لنظام الذكاء الاصطناعي في الهاتف أن يدعم 22 بيئة من بيئات التقاط الصور فيضبط إعداداتها لالتقاط أفضل صورة في كل بيئة آلياً، ويجعل النتيجة النهائية واضحة ونقية. وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي تلك التقاط الصورة في وضع التصوير الليلي مع تثبيت الاهتزاز المدعم بالذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode)، وكذلك وضع التقاط الصورة مع المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعيAI HDR+ المزود بإضاءة خلفية، وهي تستخدم خوارزميات معقدة لتحقيق أفضل النتائج في الإضاءة الخافتة بالتعويض عن التعرض الزائد للضوء أو الظلال.

ويبرز الهاتف من خلال تزويده بنظام التقاط الصور والفيديو بوضع تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي AI Portrait Color، وهو يتيح للمستخدم تسجيل مقاطع الفيديو بالأسود والأبيض مع المحافظة على الألوان الطبيعية للشخص فقط في الصورة، ولهذا التأثير السينمائي المذهل تطبيقات رائعة لإنتاج فيديو مبتكر في حالات متنوعة منها مثلًا تصوير أداء راقص مع التركيز فقط على الراقصة أو الراقص.

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بالإضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدم تسجيل الفيديو بسرعة 960 إطاراً في الثانية في وضعSuper Slow-moلعرضه بالسرعة البطيئة جداً لاحقاً، إذ يمكن ذلك من التقاط لحظات سريعة بأسلوب سينمائي حقيقي.

الجانب الأمامي يحتوي على كاميرا فائقة الدقة، 32 ميجا بكسل، وهي مدعمة أيضاً بقدرات الذكاء الاصطناعي وقادرة على التقاط أفضل صور السيلفي باستخدام الهواتف الذكية. وتشمل قدرات الذكاء الاصطناعي في الكاميرا الأمامية التعرف على 8 أنواع من المشاهد وضبط إعداداتها تلقائياً وفقها.

ويضاف إلى ذلك أن كاميرا الجهاز الأمامية تحسن جمال الصور بما تتمتع به من قدرات التجميل بالذكاء الاصطناع AI Beautification ويشمل ذلك تقنية دمج معلومات 4 بكسل في بكسل واحد ما يتيح للمستخدم التقاط صور السيلفي بجودة عالية الجودة ليلًا في الإضاءة المنخفضة.

وعلى غرار الكاميرا الخلفية فإن الكاميرا الأمامية مزودة بالقدرة على التقاط الصور بالمدى الديناميكي العالي مع دعم الذكاء الاصطناعي AI HDR+ ما يمكن المستخدم من التقاط صور رائعة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.

يظهر تألق الهاتف الذكي HUAWEI nova 5T فعلًا في مستوى أدائه، وبفضل عتاده المفعم بالقوة يقدم أداء مساوياَ للأجهزة الرائدة المتقدمة، منها المعالج كيرين 980 وهو معالج هواوي الرئيسي، واعتماده على ذاكرة رام سعتها 8 جيجابايت ما يجعل تشغيل الهاتف سلساً وسريعاً حتى عند تشغيل تطبيقات متعددة. ويقدم الهاتف من ناحية حجم التخزين سعة تبلغ 128 جيجابايت، ويمتاز بأنه مزود بواجهة الأستخدام EMUI 9.1 ما يضيف إلى سلاسة تشغيله مجموعة وافرة من المزايا. بالإضافة إلى كونها هواتف ذات عتاد قوية، ستعمل هواتف HUAWEI Nova 5T بنظام تشغيل أندرويد Android حيث سيتكمن المستخدمين من الاستمتاع بجميع تطبيقاتهم المفضلة والمتوفرة من خلال النظام.