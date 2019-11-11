قناة السويس.. معجزة المصريين المستمرة على مدى 150 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل قناة السويس هذا العام بالذكرى الـ 150 لافتتاحها الذي واكبته احتفالات صاخبة كانت إيذاناً بتاريخ لا يقل صخباً لهذا الممر الملاحي الدولي الذي كان شاهداً على ثلاث حروب عربية - «إسرائيلية».

وفيما بذلت السلطات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً جبارة لتوسيع وتعميق هذا الممر الملاحي الدولي الذي يمثل «شريان للحياة» لمصر وللعالم، فإن التاريخ لا يزال يذكر كيف حفر المصريون قناتهم الإعجازية بعمل إعجازي وبأدوات بدائية، ليستشهد فيه 120 ألفاً منهم على أقل تقدير.

وعلى مدى قرن ونصف القرن كانت قناة السويس التي حفرت ما بين عامي 1859 و1869 لتربط البحرين الأحمر والمتوسط في قلب الأنواء التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط، وبعد أن ظلت تخدم المصالح الفرنسية والأمريكية لعقود، قام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في العام 1956، كما كانت القناة خط الجبهة المصرية - «الإسرائيلية» في ثلاث حروب (1956،1967،1973)، وأغلقت لمدة 8 سنوات بعد حرب 1967 ثم نزعت الألغام منها وأعاد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات افتتاحها في العام 1975 عقب توقيعه اتفاقية ثانية لفض الاشتباك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وقبل اتفاقية السلام بين البلدين في العام 1978، واليوم تعتبر قناة السويس مصدراً رئيسياً لدخل مصر من العملات الصعبة وتمر عبرها 10% من التجارة الدولية، وتخضع لتأمين مشدد من قبل الجيش المصري.

وإذا كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح، وسط احتفالات واسعة في العام 2015 «قناة السويس الجديدة»، وهو فرع جديد للقناة تم حفره في عام واحد، فإن مصر لاتزال تولي القناة في الذكرى 150 لافتتاحها الكثير من الاهتمام.

وتمهيداً أصدرت السلطات المصرية طابع بريد يحمل صورة فرديناند ديليسبس، وهو دبلوماسي ومقاول فرنسي كان وراء حفر قناة السويس، في فرنسا ومصر، كما تقيم مكتبة الإسكندرية ندوة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر تحت عنوان «قناة السويس مكان الذكريات»، ومن المنتظر أن يُفتتح في مدينة الإسماعيلية متحف للقناة داخل مبناها التاريخي، ولكن أعمال الإنشاءات لا تزال جارية فيه ويتوقع أن يفتتح مطلع العام المقبل.

يقول الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الممر المائي الممتد على مسافة 193 كيلومتراً والرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، «هو شريان للحياة لمصر وللعالم كله».

وإذا كان ربيع يُقّر بـ «فضل» الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس في دعم «فكرة» حفر قناة السويس ما بين عامي 1859 و1859، فإنه يؤكد أنها تدلل على «عبقرية شعب مصر» الذي نفذها، وقال ربيع «ربع الشعب المصري آنذاك شارك في حفر قناة السويس، وحفرها حوالي مليون مواطن وتعداد الشعب وقتها كان 4.5 مليون مواطن».

وبحسب ربيع فإن «ما بين 100 إلى 120 ألف مصري استشهدوا في حفر القناة»، ويقول الخبراء إن معظم الضحايا الذين سقطوا أثناء حفر القناة توفوا لإصابتهم بأوبئة وأنه يصعب تقدير العدد.

ويعتقد الفريق أسامة ربيع أن «حفر قناة بطول 162 كيلومتراً في عشر سنوات بأدوات بدائية كان معجزة بكل المقاييس»، وقال «هذا فخر لنا لأن معناه أن الشعب المصري عندما يصرّ على تنفيذ مهمة فإنه ينفذها على أكمل وجه».

ولا يتوقف رئيس هيئة القناة طويلاً أمام التاريخ ويركز على حفر «قناة السويس الجديدة» في عام 2014-2015 وهي بمثابة فرع جديد للقناة تم الانتهاء منه خلال عام واحد بتعليمات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد ربيع أن المصريين «اشتروا شهادات (أصدرت خصيصاً لتمويل الفرع الجديد للقناة) بـ 64 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار) في ثمانية أيام فقط».

ولا يتردد رئيس هيئة القناة في عرض الفوائد التي نتجت عن إنشاء الفرع الجديد، مشيراً إلى أن زمن عبور القناة انخفض إلى النصف، من 22 ساعة إلى 11 ساعة، كما أن عدد السفن التي تعبر يومياً ارتفع ليبلغ بين 60 و65 سفينة في المتوسط مقابل من 40 إلى 45 في المتوسط سابقاً.

وساعد توسيع القناة عبور حاملات الحاويات، التي تمثل نصف السفن التي تمر من هذا الممر المائي، ذات الحمولات الكبيرة، كما أصبح بوسع ناقلات نفط عملاقة حمولتها 200 ألف طن عبور القناة، ووعدت السلطات كذلك بتنمية شبه جزيرة سيناء التي تبدأ من الضفة الشرقية لقناة السويس.

ويقول ربيع «قمنا بحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس لكي يصبح العبور من وإلى سيناء أسهل»، ويضيف «كنا (من قبل) نتكلم عن التنمية في سيناء لكن من دون اتخاذ خطوات جدية بسبب عدم وجود ربط (جغرافي من خلال الطرق)، الآن أصبح لدينا أنفاق وجسور إضافة إلى المراكب التي تقوم برحلات بين ضفتي القناة».

وأنشأت السلطات المصرية جهازاً مستقلاً هو هيئة تنمية قناة السويس لكي لا تكون القناة مجرد ممر ملاحي لعبور السفن وإنما منطقة خدمات وتجارة ما يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة.

ويشير الفريق ربيع إلى مشروعات عدة يجري العمل على إنشائها في مجالات تموين السفن وتجميع السيارات إضافة إلى صناعات دوائية، أمّا عن تأمين القناة؛ فالفريق ربيع يشدد على أنها «مؤمنة تأميناً ممتازاً» من قبل الجيش، ويوضح أن «القوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي تتولى تنفيذ خطة تأمين محكمة».