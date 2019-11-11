«مافيا المومياوات»: 5 أسباب للتنمر ضد الأمهات في المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجتمع الأمهات عند بوابات المدارس، كل صباح أو فترة الظهيرة، عند اصطحاب أطفالهن إلى المدارس، وهنا تنشأ علاقات متعددة إما عابرة، أو صداقات تستمر لسنوات، خاصة إذا كان الصغار في نفس الصف والمرحلة العمرية.

وكعادة كل المجتمعات الإنسانية تنشأ الحوارات الجانبية، والتعليقات على مظهر تلك الأم، أو سيارة تلك، وتمتد النميمة لتطال الحياة الخاصة لبعض الأمهات اللاتي يصبحن وجبة دسمة للحديث بين الأخريات، خاصة عند وقوع طلاق، أو شراء منزل جديد، وغيره.

«مافيا المومياوات» حساب ساخر على «فيسبوك» يرصد حكايات التنمر التي تتعرض لها الأمهات من الأخريات، حصل على انتشار واسع في بريطانيا، وأستراليا، وعدة دول أوروبية، يتناول تجارب أمهات تعرضن للتنمر لعدة أسباب غريبة من أهمها:

1- الإهمال أو المبالغة في المظهر، وهنا تكون الشكوى الأساسية لأغلب الأمهات هي اتهامهن بالإهمال في مظهرهن، لارتدائهن ملابس رياضية، أو فضفاضة خاصة في الصباح. بينما تتعرض الأخريات الأنيقات أيضاً للتعليقات، ووصفهن «بالمبالغة»، و«الاستعراضية».

2- اللطف الزائد: تتعرض بعض الأمهات لنميمة أخريات باعتبارهن «لطيفات» أكثر من اللازم؛ لتحدثهن مع الجميع، وعلاقاتهن الجيدة مع أولياء أمور آخرين، وإدارة المدرسة. بينما توسم أخريات «بالمتكبرات» و«المتغطرسات»؛ لأنهن لا يرغبن في تبادل أطراف الحديث مع أشخاص لا يعرفنهم.

3- المقتنيات الشخصية، وهنا تتهم الأمهات الحريصات على ارتداء نظارات شمسية، حقائب يد، وأحذية من علامات تجارية فاخرة بأنهن «مدللات»، و«متعاليات». بينما يطلق على الأخريات صفات أخرى مثل «المتواضعات» أو «البخيلات» اللاتي يحصلن على ملابسهن من متاجر الملابس المستعملة.

4- الأمهات أصغر سناً: عادة تكون الأمهات في العشرينات هن الأكثر عرضة للتنمر من الأمهات الأكبر، خاصة مرحلة الأربعينات، واللاتي لديهن أبناء في نفس المرحلة العمرية. وعادة تكون التعليقات حول شباب ولياقة الأصغر سناً.

5-المطلقات: بمجرد انتشار خبر انفصال زوجين عن بعضهما، تبدأ دائرة الأمهات المقربات من بعضهن، في استبعاد المطلقة، واعتبارها شخصاً غير مرغوب فيه.