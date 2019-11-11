شكرا لقرائتكم خبر عن رباعيتان لبرشلونة والريال تبقيان صدارة «الليجا» على حالها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين وغريمه ريال مدريد فوزين متوقعين في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واحتفظا معاً بالصدارة بعد فوز الأول على ضيفه سلتا فيغو 4-1 بثلاثية نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والثاني على ارض إيبار 4-صفر بثنائية الفرنسي كريم بنزيمة.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 25 نقطة بحيث تصدر برشلونة بفارق الأهداف عن ريال وبفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الذي تعثر مع ليغانيس الأخير 1-1.

في المباراة الأولى، جلس المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق وشارك في الشوط الثاني بديلاً لجريزمان، وغاب الظهير الأيسر جوردي البا لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على الغاني جوزف أيدو اثر عرضية من الظهير الإيسر جونيور فيربو، ترجمها ميسي بهدوء (23).

وأصيب الظهير البرتغالي نلسون سيميدو بسبب إصابة بربلة ساقه اليسرى منتصف الشوط الأول، ودخل سيرجيو روبيرتو بديلاً له، وعادل سلتا فيغو من ركلة حرة رائعة للأوروغيواني لوكاس أولاسا(42).

لكن ميسي رد عليها بركلة رائعة من مسافة بعيدة في المقص الأيسر (45+1). ومطلع الشوط الثاني، قضى ميسي على آمال الضيوف عندما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم من ركلة حرة مشابهة (48)، ثم سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الرابع.

وكان «هاتريك» ميسي تاريخياً، فهو أصبح أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل ثلاثة أهداف، منهما هدفان من ركلتين حرتين، كما عادل ميسي، رقم الثلاثيات في الدوري المسجل باسم غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 34 ثلاثية.

تألق بنزيمة

وفي المباراة الثانية، حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه للمرة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، بعد فوزه على إيبار برباعية نظيفة.

وضمن ريال النتيجة في الشوط الأول، بدأها بعمل جبار لمهاجمه بنزيمة الذي يعيش أفضل أيامه، على الجهة اليسرى فعادت إليه الكرة بعد معمعة تابعها في المرمى الخالي (17).

وسقط لاعب ريال الجديد المتألق أيضا البلجيكي ادين هازار ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها قائد الدفاع سيرخيو راموس (20)، وحسم رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المواجهة منطقياً في الشوط الأول بهدف ثالث ومن ركلة جزاء أيضاً حصل عليها لوكاس فاسكيز وترجمها بنزيمة هذه المرة رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في الليغا (29).

وفي الشوط الثاني، أنهى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الرباعية من تسديدة أرضية من حدود المنطقة (61)، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق الملكي.

عروض ليستر

على ملعب «كينغ باور» أكد ليستر سيتي أنه منافس جدي عل احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوز مستحق على أرسنال بهدفين نظيفين سجلهما جيمي فاردي الذي رفع رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 11 هدفاً، وجيمس ماديسون.

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وتابع توتنهام عروضه المخيبة فسقط على ملعبه في فخ التعادل 1-1 مع شيفيلد يونايتد الصاعد هذا الموسم إلى دوري الدرجة الممتازة.

وسجل لتوتنهام المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ولشيفيلد جورج بالدوك. وفي إيطاليا، سجل نيكولو باريلا باكورة أهدافه في صفوف إنترميلان في الدوري المحلي ليقوده إلى الفوز على فيرونا 2-1، فيما تابع نابولي المأزوم تعثره للمباراة الرابعة توالياً.

وقال مدرب إنترميلان انطونيو كونتي «رأيت ردة فعل مهمة بعد الخسارة أمام دورتموند. يقوم الشباب بعمل رائع، لقد حصدوا 31 نقطة من 12 مباراة وهو رقم جيد».

واستهل إنترميلان المباراة بأسوا طريقة ممكنة لأن شباكه تلقت هدفاً سجله فاليريو فيري ليمنح التقدم لفيرونا (19)، وصمد دفاع فيرونا وحارسه المتألق ماركو سيلفستري حتى الدقيقة 65 عندما نجح الأوروغوياني ماتياس فيسينو في التعديل قبل أن يحسم باريلا نتيجة المباراة في صالح إنترميلان.

أما نابولي الذي يمر في أزمة إدارية مستفحلة، فتعادل مع ضيفه جنوى المهدد بالهبوط من دون أهداف. وهذه المباراة الرابعة توالياً لنابولي دون أي فوز، إذ يقبع في المركز السابع بفارق 12 نقطة عن إنتر.

عودة قوية

وحقق مدرب بايرن ميونيخ الموقت هانزي فليك أفضل بداية له في الدوري الألماني بعد إقالة الكرواتي كوفاتش، بفوزه على غريمه وضيفه بوروسيا دورتموند 4-صفر في المرحلة الحادية عشرة.

ورفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ الثاني.

وكالعادة قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن إلى الفوز بتسجيله هدفين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل في أول 11 مباراة من الموسم، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً ويحطم رقم «مدفعجي» بايرن السابق غيرد مولر في موسم 1969.

وسجل الهدفين الآخرين لبايرن ميونيخ الدولي سيرج غنابري وماتس هوملز (بالخطأ في مرماه).

وقاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ إلى احتلال مركز الوصافة بفوزه على مضيفه هرتا برلين 4-2. وسجل فيرنر هدفين (38 من ركلة جزاء و90+1) في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في آخر أربع دقائق.

ويتميز لايبزيغ بقيادة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان بالهجوم الأقوى في البوندسليغا (29)، وقد سجل 20 هدفاً في آخر اربع مباريات في مختلف المسابقات.

وتقدم شالكه ثلاث مرات على ضيفه فورتونا دوسلدورف، لكن المهاجم المخضرم روفين هينينغز (62 من ركلة جزاء و74 و85) كان يعادله في كل مرة، لتنتهي المباراة 3-3 ويعجز شالكه عن رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وسجل للفريق الأزرق الذي يبرز في صفوفه راهناً لاعب الوسط المغربي أمين حارث، الجناح دانيال كاليغيوري (33)، قلب الدفاع التركي الشاب اوزان كاباك (67) ولاعب الوسط سوات سردار (79).

وتابع يونيون برلين الصاعد انتفاضته الجميلة محققاً فوه الثالث في أربع مباريات على حساب مضيفه ماينتس السادس عشر 3-2.