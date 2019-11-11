دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسجل علامة SAMOLED التجارية للشاشة التي تدعم هواتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت العملاق الكوري سامسونج حقوق الملكية الفكرية لعلامتها التجارية الجديدة في تقنية الشاشة SAMOLED، والتي من المقرر أن تدعم سلسلة هواتف Galaxy S11 العام المقبل.

بدأت شركة سامسونج بالفعل في العمل على تطوير سلسلة هواتف Galaxy S11 المرتقب الإعلان الرسمي عنها في شهر فبرابر من العام المقبل، وقد كشف تقرير نشر اليوم عن تفاصيل جديدة حول تصميم الهواتف من الجهة الخلفية والأمامية.

ولقد أشار التقرير الذي نشر اليوم أن سامسونج سجلت في مكتب حقوق الملكية الفكرية في كوريا علامة تجارية جديدة للوحات الشاشة تعرف ب” SAMOLED”، أيضاً في تسريبات أخرى أشير إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy S11 بكلاً من ألوان الأسود، والرمادي، وأيضاً اللون الأزرق، من جانب أخر تقدم سامسونج الإصدار الأصغر من هواتف العام المقبل Galaxy S11e بألوان الرمادي، الأزرق، والوردي.

ولقد أطلقت شركة سامسونج هذا العام سلسلة هواتف Galaxy S10 بتقنية الشاشة التي عرفت بتقنية Dynamic AMOLED، التي تأتي في شاشة OLED وتدعم تقنية HDR10+ مع كثافة عرض تصل إلى 526 بيكسل لكل إنش.

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ومن المتوقع أن تأتي تقنية SAMOLED أيضاً في شاشة OLED، إلا أنها ستختلف عن تقنية سامسونج الحالية Super AMOLED، وهي أيضاً إحدى العلامات التجارية في الشاشة التي استخدمت منذ فترة في الشاشات التي صممت من سامسونج.

أيضاً من المتوقع أن تأتي إصدارات العام المقبل من سلسلة هواتف Galaxy S11 بتحسينات في تصميم شاشة Infinity-O، كما تشير بعض التوقعات إلى تحسينات في معدل إطارات الشاشة.

يذكر أن التسريبات تشير أيضاً إلى أن سامسونج تطور حالياً إصدار جديد من سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds، علي أن تقدم الإصدار الجديد بألوان الوردي والأزرق بالإضافة إلى الألوان الحالية للسماعة اللاسلكية من الأسود والأبيض.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسجل علامة SAMOLED التجارية للشاشة التي تدعم هواتف Galaxy S11 ظهر على التقنية بلا حدود.