دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تقيم دعوى قضائية ضد TCL في ألمانيا للتعدي على براءة إختراع ظهر على التقنية بلا حدود.

وجهت LG إتهامات لشركة TCL بالتعدي على براءة إختراع LG في تقنية LTE، ولقد أقامت LG دعاوي قضائية ضد LTE في ألمانيا.

تشمل الدعاوي القضائية الثلاثة التي أقيمت من LG ضد TCL ثلاثة تقنيات في شبكات LTE، ولقد أكدت LG على أن قرار الشركة الحالي برفع دعوي قضائية، جاء بعد فشل شركة LG في الوصول إلى تسوية خارج أروقة المحاكم.

ولقد أكدت شركة LG على أنها إستطاعت خلال السنوات الماضية حماية براءات إختراع الشركة والتقنية الخاصة بها من تعدي الشركات أو إنتهاك حقوق الملكية، كما أكدت على أنها تحرص الطعن القانوني عند إنتهاك تقنية الشركة بدون تصريح.

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من جانب أخر دفعت الدعاوي القانونية التي أقيمت ضد TCL بعض الشركات الأخرى لإتخاذ إجراءات سريعة بترخيص التقنية المستخدمة، ومنها تأتي شركة BLU التي وافقت مؤخراً على عقد إتفاقية مع LG لترخيص التقنية المستخدمة، بينما وصلت الدعاوي القانونية المقامة ضد Wiko في ألمانيا لنهايتها مؤخراً بالحكم لصالح شركة LG.

المصدر

هذا الموضوع LG تقيم دعوى قضائية ضد TCL في ألمانيا للتعدي على براءة إختراع ظهر على التقنية بلا حدود.