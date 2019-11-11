شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى فى زيارة رسمية إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مع الجانب الإماراتي حول الأوضاع في ليبيا. ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك"، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح يزور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة عمل رسمية، ومن المتوقع أن يناقش مع الجانب الإماراتى الوضع ما بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

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