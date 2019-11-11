شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يلتقى مسؤولا حزبيا صينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم، هو خهبينج، أمين لجنة الحزب الشيوعى الصينى فى مقاطعة شانشى الصينية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.