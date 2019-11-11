شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان : برى يرجىء جلسة البرلمان لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس النيابي ، ظهر اليوم الاثنين ، عقب ترؤسه اجتماعا لكتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) .
وكانت دعوات قد انطلقت في ساحات وميادين التظاهر منذ الأمس لمحاصرة مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، ومنع انعقاد الجلسة التشريعية التي كان من المقرر أن تعقد غدا..معتبرين أن انعقاد الجلسة يأتي في إطار محاولات السلطة لإجهاض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقال بري : إن هناك حملة مدبرة ضد الجلسة التشريعية المرتقبة، وأنها تسعى لإبقاء الفراغ السياسي القائم على نحو ليس من مصلحة مخططي الفراغ، لاسيما وأن تلك الجلسة تستهدف مناقشة مشروعات واقتراحات قوانين ضد الفساد ولإنشاء محكمة خاصة لمرتكبي الجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم من السابقين، وإقرار قانون ضمان الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة.
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