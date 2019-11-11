شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن نصر الله، رئيس حزب الله اللبنانى، أن المفاوضات مستمرة حتى الآن حتى فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن اللقاءات والاستشارات متواصلة بشأن تشكيل الحكومة وكل الأبواب مفتوحة لأجل لبنان.

وأضاف حسن نصر الله، خلال كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن هناك مطالب جماعية للمتظاهرين فى لبنان، مثل مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة، وهذا إجماع وطنى يتفق عليه كل أبناء الشعب اللبنانى، متابعا من اليوم لا يستطيع أى حد فى لبنان أن يحمى فاسدا داخل لبنان سواء كان مرجعية سياسية أو دينية، وهذا تطور كبير فى البلاد.

وأشار رئيس حزب الله البنانى، هناك دعوة حقيقة لمكافحة الفساد بكل قوة واستعادة الأموال المنهوبة والموضوع ليس له علاقة بالحكومة حيث أنه فى يد القضاء، موضحا أن هناك مطالب للمتظاهرين ليست جماعية ولا يتفق عليها كل المشاركين فى المظاهرات، وأن مكافحة الفساد تحتاج أليات لاسترداد الأموال المسروقة.

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وأوضح حسن نصر أن احتمال الحرب على إيران أصبح بعيدا، وعلى الجميع ترتيب حساباته وفق هذا الأمر.