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كاريكاتير أردنى يسخر من أزمة المرور فى عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الغد الأردنية، رسما كاريكاتيرا يسخر من أزمة المرور فى عمان، وكثر الحوادث وعدد السيارات اصبح يؤدى إلى شلل مرورى نظرا لضيق الشوارع .


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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