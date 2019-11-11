شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير أردنى يسخر من أزمة المرور فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الغد الأردنية، رسما كاريكاتيرا يسخر من أزمة المرور فى عمان، وكثر الحوادث وعدد السيارات اصبح يؤدى إلى شلل مرورى نظرا لضيق الشوارع .

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