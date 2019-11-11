"مصارف لبنان": نرحب بتوجيهات المصرف المركزى بشأن التحويلات للخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت البنوك اللبنانية بتصريحات من حاكم المصرف المركزى رياض سلامة، اليوم الاثنين، معربة عن أملها في أن يكون لتلك التصريحات وقع إيجابي على عمل البنوك، خصوصا وأنه أكد التزام المصرف المركزي بحماية الودائع واستقرار الليرة اللبنانية.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان إن البنوك ترحب أيضا بتوجيهات سلامة "في ما يخص التحويلات الى الخارج، وضرورة أن تكون مرتبطة بحاجات الناس الضرورية".
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