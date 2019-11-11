مسقط.. مصرع 6 عمال آسيويين جراء الأمطار

مسقط/ الخليج 365-

أعلنت مسقط، الاثنين، مصرع 6 عمال من جنسيات آسيوية، إثر فقدهم داخل انبوب خرساني بعمق 14 متراً تحت سطح الأرض، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني العمانية، في بيان عبر حسابها الرسمي بتويتر: "تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط من انتشال 6 عمال من جنسيات آسيوية، إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب".

وأضافت: "تلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن احتجاز عمال في موقع أعمال حفريات تابع لمشروع خط نقل مياه رئيسي والتي تنفذه إحدى الشركات العاملة في مجال الأنفاق".

وتابعت: "على الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ المائي وكذلك الإسعاف إلى موقع البلاغ".

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وقال بيان الهيئة: "تبين بأن العمال قد حاصرتهم مياه الأمطار والطين أثناء قيامهم بأعمال توصيل الأنابيب".

وأضاف: "قامت الفرق باستخدام مضخات كبيرة الحجم لشفط المياه والوصول إليهم داخل الانبوب الخرساني البالغ طوله 295 متراً وبعمق 14 متراً تحت سطح الأرض".

وتابع : "بعد جهود مضنية استمرت ما يقارب 12 ساعة تم انتشالهم من داخل الأنبوب وهم مفارقين للحياة".

وحذرت دول خليجية بينها سلطنة عمان، خلال الأيام الماضية من طقس سيء يواجه المنطقة، داعية للحيطة والحذر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.