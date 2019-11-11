شهيد وعشرات المصابين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

استشهد فلسطيني، الإثنين، وأصيب مواطنان بجراح، والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقلت فتاة خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العرّوب بمحافظة الخليل (جنوب).

وأوضحت أن المواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره، ووصل إلى المشفى الأهلي بالخليل في حالة حرجة للغاية.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الشهيد، لكن مصادر محلية فلسطينية قالت إن اسمه هو عمر هيثم البدوي (22 عاما).

وأظهرت فيديو تناقله فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة "البدوي" وسط مواجهات مع قوة إسرائيلية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل القوة.

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بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت مصابيْن بالرصاص الحي أحدهم أصيب في الأطراف السفلى، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوّار، وآخر بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط).

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج لعشرات الشبان المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف الشهود إن القوات اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من رام الله.

ويحيي الفلسطينيون، الإثنين، الذكرى الـ 15 لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.