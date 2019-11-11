الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم "اتفاق الرياض" اليمني

اليمن / الخليج 365



أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين، استعداده تقديم الدعم اللازم من أجل إنجاح اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.



جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانز جروندبرج، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.



وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي على استعداد الاتحاد تقديم الدعم اللازم لإنجاح اتفاق الرياض، معبرا عن تطلعه مستقبلا للعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، دعما للحكومة الشرعية وتعزيزا لمجالات التعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي.



من جانبه، أوضح الحضرمي صدور توجيهات رئيس بلاده عبدربه منصور هادي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض.



وأشار أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتصحيح المسار ضد المشروع الإيراني الحوثي في اليمن.



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وتابع: "الحكومة الشرعية تعول كثيرا على دعم المجتمع الدولي لاتفاق الرياض".

وشدد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة كشريك أساسي داعم لعملية السلام الأممية والجهود الإنسانية والتنموية في اليمن.



والثلاثاء الماضي، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.



ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.



وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.



كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

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