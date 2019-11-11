بري: تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة الثلاثاء إلى 19 الجاري

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قرّر رئيس مجلس النواب اللّبناني، نبيه بري، تأجيل الجلسة التشريعيّة التي كانت مُقرّرة يوم غد الثلاثاء الى 19 من الشهر الجاري.

ووفق ما أوردت الوكالة اللبنانية الرسمية، فإن قرار بري جاء عقب اجتماع لكتلة التنمية والتحرير التي يراسها اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن بري قوله بعد الاجتماع ان "الحملة التي قامت تهدف الى ابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ"، دون ان يشير الى المقصود بكلامه.

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وقال "ان الكتلة قررت الطلب من جميع اعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، كذلك الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

وأعلن ارجاء جلسة الغد الى يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري في جدول الاعمال نفسه، دون ان تذكر الوكالة تفاصيل اضافية او سبب التاجيل.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الإضراب العام عن العمل بالقطاع المصرفي، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

ولليوم الـ26 على التوالي، تستمرُّ الاحتجاجات في لبنان، فيما لم يُعرف بعد مصير الحكومة المستقبليّة.

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