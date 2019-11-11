وزير إسرائيلي: الأردن رفض الاحتفال معنا بذكرى معاهدة السلام

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الأردن رفض عرضا إسرائيليا، بتنظيم احتفال رسمي بمرور 25 عاما على معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية.

ونقلت القناة الإسرائيلية (13) عن كاتس قوله إن حكومته أرادت تنظيم احتفال رسمي بمناسبة مرور 25 عاما على معاهدة السلام الإسرائيلية-الأردنية وقدمت عرضها هذا للحكومة الأردنية.

ولكنه استدرك في مؤتمر أقيم الإثنين، في تل أبيب بهذه المناسبة:" هذا لم يحدث بسبب التطورات الداخلية في الأردن".

من جهته، فقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحفاظ على معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية "يمثل مصلحة قومية بالنسبة لنا".

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وزعم نتنياهو أن إسرائيل "تساعد ملك الأردن (عبد الله الثاني) بطرق متعددة، علنية وسرية"، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في مؤتمر خاص بالكنيست بهذه المناسبة:" لا توجد مصالحة حقيقية مع الأردن ومصر، بسبب الموضوع الفلسطيني".

وشدد نتنياهو على "ضرورة التطبيع مع الدول العربية، باعتبار ذلك طريقة لحل النزاع مع الفلسطينيين"، وقال:" يجب السعي لتحقيق هذين الهدفين".

ووقّع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

ولكن العلاقات ما بين البلدين شهدت على مدى السنوات الماضية توترا بسبب النشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.