ليبيا.. تعليق العمل في مطار بنينا الدولي

جهاد نصر/ الاناضول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، الإثنين، تعليق العمل في جميع أقسام المطار الذي تسيطر عليه الحكومة المؤقتة (مقرها طبرق)؛ بسبب "الانفلات الأمني" بداخله.

وفي بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، قالت إدارة وموظفي المطار، الذي يعد الأكبر في شرق ليبيا، إن "تعليق العمل جاء بناء على ما سبق في الأيام الماضية من اعتصام وعدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي الإدارة".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن موظفو المطار دخولهم في اعتصام دون التوقف عن العمل لمطالبة المسؤولين بالوقوف على التجاوزات التي ترتكبها بعض الجهات الأمنية داخل المطار.

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وأوضح الموظفون أنه من بين التجاوزات "تجول السيارات العسكرية داخل مهبط الطائرات مما يعرض سلامة الركاب و الطائرات للخطر".

كما طالب الموظفون بدعم مالي للقيام بأعمال الصيانة والإنشاءات داخل المطار وتسديد الديون المتراكمة على الإدارة وتفعيل المشاريع المتوقفة.

وتشهد ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.