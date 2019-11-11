استشهاد فلسطيني جنوبي الضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

استشهد مواطن فلسطيني، الإثنين، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العرّوب بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العرّوب. وأوضحت أن المواطن (لم تذكر أسمه) أصيب بالرصاص الحي في صدره، ووصل بحالة حرجة للغاية، للمستشفى الأهلي في الخليل.

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