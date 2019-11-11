الميدالية الذهبية لتعليم عسير في معرض ” إينا ” الألماني

فافي الألمعي

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، ممثلة في الطالبة جود عبدالهادي السلماني من مدارس مواهب الوطن الأهلية ، على الميدالية الذهبية في معرض ” إينا ” الألماني للاختراعات ، وذلك عن اختراعها ” خيمة تمويه عسكرية ” وسط تنافس 800 مخترع ومخترعة يمثلون 30 دولة .

ويتعلق الاختراع بخيمة تمويه تستخدم في العمليات العسكرية مثل المراقبة ، والقناصة ، والاختباء ، وغيرها من العمليات التي تستوجب وجود العسكري داخل الخيمة لأوقات طويلة ، أو الاستراحة ، ورصد الطبيعة ، والتخييم ، فيما تشتمل على حزام يحتوي على تركيبة متداخلة بوجهين ، الوجه الأول من جهة الخيمة يلف على حوافها المواجهة للجسم المراد الالتصاق به ويثبت عليها بنزع شريط لاصق ، والوجه الثاني الخارجي عبارة عن مربعات متراصة ومنزلقة تتسم بالمرونة والمتانة ، فيما روعي في تركيبها إحكام غلق النظام ضد تسرب الهواء حيث أنها مفرغة من جهة واحدة لتأخذ شكل حواف الجسم الطبيعة ومنحنياته ويكون ذلك عبر انزلاق المربعات الصغيرة المتراصة بين ثُنيات الجسم المقابل لها ومن ثم تفريغ الهواء من القنوات المربعة من خلال عملية ميكانيكية يتم فيها إفراغ الهواء من القنوات ليلتصق الحزام بالجسم الطبيعي , منتجا بذلك خيمة ثابته لا تتأثر بالهواء القوي وكأنها جزء لا يتجزأ من الجسم الطبيعي ، وتتميز بأن لها حزام مرن يأخذ شكل حواف الجسم الصلب الطبيعي .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للطالبة ، مثمنًا جهود أسرتها ، ومدرستها ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على مستوى المحلي والعالمي