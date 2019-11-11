التجارة تستدعي 17.6 ألف سيارة فورد ولينكون وميركوري

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صحيفة الخليج الالكترونية
استدعت وزارة التجارة والاستثمار (17.632) مركبة من طرازات فورد ولينكون وميركوري، موديلات 2005 إلى 2014؛ لوجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية، قد يعرِّض الراكب لإصابات خطيرة.
وأوضحت “التجارة” في بيان اليوم (الإثنين)، أن الاستدعاء شمل سيارات فورد من نوع (Mustang ، Edge ، Fusion)، ولينكون من نوع (MKX، MKZ)، وميركوري من نوع (Milan).
وأشارت إلى أن الخلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب قد يؤدي لخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب في حالة وقوع حادِث، تتسبب في وقوع إصابات، داعيةً أصحاب السيارات المعنية للتواصل مع وكلاء السيارات لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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