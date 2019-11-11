167.1 مليون تكلفة 4 رياض أطفال تشيدهم «مساندة» بأبوظبي والعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أعمال تشييد 4 رياض أطفال تمثل المرحلة التاسعة من المجموعتين الأولى والثانية ضمن برنامج مدارس المستقبل، وذلك في منطقة الفلاح ومدينة الرياض بأبوظبي ومنطقتي اليحر والبطين بمدينة العين، وذلك بتكلفة تبلغ 167.1مليون درهم، حيث تنفذ هذه المشاريع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

وتُشيّد شركة «مساندة» رياض الأطفال الجديدة على مساحة بناء إجمالية تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لرياض الأطفال الـ 4 تبلغ نحو 1440 طفلاً وطفلة، وذلك بسعة 360 لكل روضة.

وصممت الشركة جميع مباني رياض الأطفال الجديدة طبقاً لمعايير نظام استدامة بدرجة لؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، فضلاً عن الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة، مؤكدة حرصها على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة.

وأوضحت أن كل روضة تتكون من مبنى يتضمن طابقاً أرضياً يحتوي على 18 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى بهو لاستراحة الطلاب، ومكاتب الجهازين الإداري والتعليمي، ومساحات للألعاب ومسطحات خضراء، إلى جانب مواقف للسيارات والحافلات.

وتطرقت إلى أن فرق العمل من مهندسين واستشاريين وعمال يبذلون قصارى جهدهم بكل تفانٍ وإخلاص بالعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة أعمال تشييد الرياض الجديدة في وقت قياسي لن يتجاوز 12 شهراً، وذلك وفق الخطة الموضوعة والمعتمدة للتنفيذ والإنجاز مع الالتزام بأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.