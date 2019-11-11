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أبوظبي تفعّل دفع رسوم المواقف بالرسائل النصية للمركبات الخليجية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مركز النقل المتكامل في أبوظبي تفعيل خدمة دفع رسوم المواقف لمركبات دول ، عبر الرسائل النصية المباشرة، من خلال رقم هاتف متحرك مسجل في دولة الإمارات، وتقتطع الرسوم من حساب العميل في شركة «اتصالات» أو «دو»، فيما يتم احتساب رسوم الرسائل النصية بحسب التعرفة المعتمدة.
وأشار إلى أن ساعات تطبيق نظام «مواقف» تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 مساءً من السبت إلى الخميس، موضحاً أن المواقف تنقسم إلى مواقف رئيسية ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة 3 دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف 4 ساعات، ومواقف فرعية ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة درهمين للساعة أو 15 درهماً لليوم، بينما تم لحاملي تصاريح السكان تخصيص مواقف من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً محددة بلافتة إرشادية و/ أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام. أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط، ويمكن التعرف إليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.
وبيّـن أن هذه الخدمة تمكّن زوار دول مجلس التعاون الخليجي من دفع رسوم مواقف في إمارة أبوظبي بيسر وسهولة، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (على رقم 3009) وتقتطع الرسوم من رصيدهم المتوفر في الهاتف المتحرك، سواء كان المتعاملون من مستخدمي شبكة «اتصالات» أو «دو».
وأشار إلى أن آلية الدفع ستكون في الرسائل كالتالي: (رمز الدولة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة (موقف فرعي S أو رئيسي P) مسافة (المدة بالساعة).

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