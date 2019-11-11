معجب يقاضي مادونا لتأخير حفلها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لجأ معجب بنجمة البوب العالمية مادونا إلى القضاء، معلناً رفضه تأخير موعد حفلها المقبل في 17 ديسمبر/كانون الأول، والذي تستضيفه مدينة ميامي ضمن جولتها الموسيقية «مدام إكس»، التي تتجول خلالها في عدة ولايات أمريكية، ومدن كندية.

قال المعجب الذي حرص على شراء 3 تذاكر بلغت قيمتها 1024 دولاراً، إن الموعد الأول للحفل كان في الثامنة والنصف، لكنه فوجئ بإعلان تأخير ظهور مادونا على المسرح حتى العاشرة والنصف، ما يعني استمرار الحفل حتى الساعات الأولى من الصباح، وهو الأمر الذي لا يناسبه؛ لارتباطه بالتوجه إلى مقر عمله مبكراً.

حاول المعجب في البداية تسوية الأمر بهدوء، فحاول استرجاع قيمة التذاكر، ورفضت الشركة المنظمة للحفل ذلك بدعوى عدم مسؤوليتها عن التأخير، فلجأ إلى أحد المحامين الذي سارع برفع دعوى أمام محكمة في ميامي، سرد فيها تاريخ «مادونا» المعروف في تأخير حفلاتها حتى ما بعد منتصف الليل، وكان أحدثها في مدينة لاس فيجاس الشهر الماضي، والذي كان مقرراً في الـ10.30، ولم تصعد على المسرح حتى 12.30.

المثير أن القصة بدأت تتدحرج مثل كرة الثلج، وتجاوزت مجرد تأخير حفل، بعد تغريد «مادونا» عبر حسابها على «تويتر»: الملكة لا تتأخر أبداً، لتبدأ حملة مناوشات بين مؤيد ومعارض لحق «الملكة» في الظهور وقتما تشاء.