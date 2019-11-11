دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مواصفات OPPO K5 أول هاتف يستخدم تقنية VOOC 4.0 Flash

كشفت OPPO أن خليفة K3 قادم، وأن الهاتف الذي سيتم إطلاقه قريبًا هو OPPO K5 سيكون أول من يعرض VOOC 4.0 Flash Charge الجديد، تسربت ورقة المواصفات الخاصة بالهاتف الآن وتكشف أن هاتف OPPO K5 هو هاتف متوسط ​​المدى، تم نشر ورقة المواصفات على Weibo بواسطة محطة الدردشة الرقمية، توضح الورقة أن شاشة OPPO K5 ستحتوي على شاشة عرض 24 بوصة مقاس 2340 × 1080 بوصة. يبلغ حجم الهاتف 158.7 × 75.2 × 8.6 ملم، مما يجعله أصغر من OPPO K3.

مواصفات OPPO K5 الداخلية

يوجد داخل الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 730G وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، اشتمل OPPO على أربع كاميرات على ظهر الهاتف، كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل، وجهازي استشعار بدقة 2 ميجابكسل على الأرجح لالتقاط لقطات ماكرو والتقاط العمق، أما الكاميرا الأمامية فهي مزودة بجهاز استشعار 32MP، سوف يتواجد بالهاتف الجديد بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن سريع بسرعة 30 وات عبر VOOC 4.0 عبر منفذ USB من النوع C.

سيكون لديه أيضا مقبس صوت، لا يوجد ذكر لدعم بطاقة MicroSD ولا يوجد ذكر لنسخة Android التي تعمل بها، تتطابق مواصفات الهاتف مع مواصفات Realme X2 التي تشير إلى أنه علامة تجارية لـ OPPO K5، تكشف ورقة مواصفات Realme X2 أن الهاتف يحتوي على شاشة AMOLED مع درجة قطرة ماء، لذلك نتوقع نفس نوع العرض لجهاز K5 باستخدام ماسح ضوئي للبصمات داخل الشاشة.

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