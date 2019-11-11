دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انستغرام يختبر هذه الخاصية بأمريكا للحفاظ على الصحة العقلية لمستخدميه

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة انستغرام، التابعة لشركة فيسبوك، اختبارهم خاصية "إخفاء الإعجات"، التي يحصل عليها المنشور في الولايات المتحدة الأمريكية.

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القائمون على منصة انستغرام بدأوا في تنفيذ هذه الخاصية خلال شهر مايو الماضي في كندا قبل تنفيذها في أستراليا، إيطاليا، أيرلندا، اليابان، البرازيل ونيوزيلندا في يوليو الماضي؛ لخفض الشعور بالضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات إلى هذا التطبيق لتأثيره سلبًا على الصحة العقلية.

آدم موسيري، غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً:"قمنا باختبار لجعل الإعجابات خاصة على انستغرام في عدد من البلدان هذا العام، نعمل على توسيع هذه الاختبارات لتشمل جزءًا صغيرًا من المستخدمين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل".

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ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، التي تُشير إلى أن قرابة 72% من المراهقين يستخدمون انستغرام 40% منهم يشاركون المحتويات التي جمعت كثيرًا من الإعجابات أو التعليقات فقط.المزيد:

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