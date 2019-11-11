دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تؤكد رسمياً على خططها للإعلان عن مستشعر IMX686 العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة سوني على خططها للكشف قريباً عن الإصدار الجديد من مستشعر IMX586 الذي ينطلق قريباً بعنوان IMX686، كما شاركت سوني مجموعة من عينات الصور ألتقطت بدعم من المستشعر الجديد.

نشرت سوني إعلان تشويقي على Weibo تؤكد من خلاله على خططها للإعلان عن مستشعر IMX686 خلال الفترة القادمة، إلا أن سوني لم تكشف عن أي من مواصفات إصدارها القادم من المستشعرات في الإعلان التشويقي.

وقد إستعرضت شركة سوني عينات للصور التي ألتقطت بدعم من مستشعرها المرتقب IMX686، والتي تم تصويرها في ظروف مختلفة للإضاءة، حيث قدمت عينات الصور نظرة أولية عن كفاءة وآداء هذا المستشعر قبل إنطلاقه رسمياً، أيضاً من المتوقع أن تختلف نتائج عينات الصور عند تعديل المستشعر ليدعم الهواتف الذكية، هذا إلى جانب البرمجيات والخوارزمية التي ستدعم المستشعر، والتي ستضيف تحسينات أكثر بالتأكيد.

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كما تشير التسريبات إلى أن عينات الصور التي نشرت من سوني لم يتم إلتقطاها بكاميرة هاتف ذكي، حيث إستخدمت سوني نموذج مع جهاز حاسب، كما أن سوني لم تشارك الصور بأعلى جودة، أيضاً أشار النص التوضيحي في الإعلان التشويقي على خطط الشركة لإطلاق المستشعر خلال العام المقبل، كما تشير التوقعات إلى أن هذا المستشعر سيكون الأكثر شعبية في الهواتف الذكية في 2020.

المصدر

هذا الموضوع سوني تؤكد رسمياً على خططها للإعلان عن مستشعر IMX686 العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.