شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة البرلمان اللبنانى غدا لدواع أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى تأجيل جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء، وذلك لدواع أمنية. كان اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان قد دعا موظفى القطاع إلى إضراب اعتبارا من غد الثلاثاء لدواع أمنية. Advertisements وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ اليوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفى البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التى قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

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