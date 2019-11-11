الداخلية التونسية تنفى ما تردد عن عودة مقاتلين منتمين لتنظيمات إرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية التونسية، صحة ما يتردد على شبكات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية التونسية والأجنبية، حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو شاركوا فى عمليات ذات صبغة إرهابية ببؤر التوتر.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الأخبار غير صحيحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرأى العام، منوهة بأن كل من ثبت انخراطه فى تنظيمات إرهابية خارج الحدود التونسية ومشاركته فى أعمال إرهابية تتم إحالته فور عودته إلى الهيئات القضائية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها فى مثل هذه الحالات
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