لافروف : العسكريون الروس و الأمريكيون على تواصل منتظم بالشأن السورى

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وقال لافروف، خلال محاضرة ألقاها للطلبة فى عاصمة أرمينيا يريفان اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "على الضفة الشرقية لنهر الفرات فى سوريا هناك وجود غير قانونى على الإطلاق للولايات المتحدة".
وأضاف، "نحن على اتصال مع الجهات الفاعلة فى سوريا ومنها الولايات المتحدة " .
وتابع وزير الخارجية الروسى، " إن المحادثات، التى نجريها مع الأمريكيين، صريحة ومنتظمة، ونحن نشدد على ضرورة وفاء الأمريكيين بوعودهم بمغادرة سوريا بشكل سلمي، وخاصه من المنطقة المحتلة بصورة غير قانونية فى الجنوب حول منطقة التنف".
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