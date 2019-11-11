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أبو الغيط يبحث مع أمين عام الجبهة الثورية السودانية مجمل الأوضاع فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، مع الدكتور جبريل إبراهيم أمين عام الجبهة الثورية السودانية، مجمل الأوضاع فى السودان وآخر مستجدات العمل الجارى للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين فى سبتمبر ونوفمبر 2019.

 

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، حسبما صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، على أهمية معالجة جميع القضايا العالقة بالسرعة الممكنة كى يتسنى للسودان أن يثبت من دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد وعبور تحديات هذه المرحلة الانتقالية الهامة، وبما يفتح المجال أمام الانطلاق فى مسيرة التعافى الاقتصادى والتنمية المستدامة والجامعة.

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ومن جهته، قدم الدكتور جبريل إبراهيم، عرضاً شاملاً حول تطور مفاوضات السلام الجارية والدور المأمول لجامعة الدول العربية لمساندة السودان فى هذه المفاوضات إلى أن تكلل بالنجاح، وكذا فى دعم مجمل استحقاقات المرحلة الانتقالية على جميع المستويات السياسية والإنمائية والإغاثية، مثنياً بصفة خاصة على الدور الذى كانت الجامعة قد اضطلعت به فى رعاية والمشاركة فى جميع منابر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

 

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