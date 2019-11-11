شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتى: حركة الملاحة الجوية طبيعية فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، إن حركة الملاحة في مطار الكویت الدولي، الیوم، الاثنین ، تعمل

بشكل طبیعي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الإدارة ، تأكيدها أن عملیات التشغیل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إلیه بعض موظفي الطیران المدني.

وأوضح نائب المدیر العام لشؤون مطار الكویت الدولي في الطیران المدني، صالح الفداغي في بیان صحفي أن حركة الركاب شھدت

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تسییر 19 رحلة في مواعیدھا المجدولة منھا خمس رحلات قادمة و 14 رحلة مغادرة.

وأشاد الفداغي بجھود جمیع الموظفین العاملین في مطار الكویت الذین حافظوا على كفاءة التشغیل مؤكدا مواصلة الجھود في سبیل رفع

وتطویر قدرات الموظفین والمحافظة على حقوقھم ومكتسباتھم.

وكانت الطیران المدني، أعلنت یوم أمس الأول، توحید البدلات للعاملین بنظام النوبة في مطار الكویت الدولي، وبرج المراقبة والرادار.