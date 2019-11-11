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الصين تكشف عن خططها لإرسال البشر إلى المريخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الصين تكشف عن خططها لإرسال البشر إلى المريخ

متابعات_الخليج 365

كشفت الصين عن خططها لإرسال البشر إلى المريخ انطلاقا من القمر، حيث تنوي إنشاء قاعدة لتهيئة الأرضية العلمية والتقنية للرحلات المأهولة المستقبلية للكوكب الأحمر.

 

وقالت المؤسسة الجوفضائية للعلوم والتقنيات الحكومية الصينية CASC في بيان صدر اليوم السبت: "سنقوم بإنشاء قواعد على سطح القمر لإجراء البحوث العلمية وتوسيع المجال المأهول للبشرية واكتساب الخبرة وتقييم فرص إرسال بعثات إلى أعماق الفضاء إلى ما وراء القمر. والهدف طويل الأمد هو إرسال البشر إلى المريخ"، حسبما نقلته صحيفة China Daily.

 

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وهذا هو أول إعلان رسمي للصين عن برنامجها لاستكشاف المريخ.

 

وعبر الباحث في مجال التكنولوجيا الفضائية، بان جيهاو، في حديث للصحيفة، عن قناعته بأهمية وصول البشرية إلى المريخ، مضيفا أن بعض العلماء الصينيين اقترحوا تنظيم الرحلة المأهولة إلى المريخ قبل حلول العام 2050.

 

من جانبها، لم تعلن الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" رسميا عن خططها لإرسال رواد فضاء إلى المريخ. وفي تقرير مستقل أصدرته استبعدت الوكالة احتمال إنجاز المهمة قبل العام 2037.

 

وبالتالي، باتت تلوح في الأفق إمكانية أن تسبق الصين الولايات المتحدة في إرسال البشر للمريخ.

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