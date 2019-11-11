استقالة موراليس وتوقيفه واعتقال رئيسة محكمة الانتخابات في بوليفيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع، لتتسارع تطورات الأحداث بعدها بصدور مذكرة توقيف بحقه، بالإضافة إلى اعتقال رئيسة محكمة الانتخابات هناك ونائبها، وفيما عرضت المكسيكك على موراليس اللجوء السياسي لديها، أدانت روسيا وفنزويلا وكوبا والأرجنتين ما أسموه «انقلاباً منسقاً في بوليفيا»، ما دعا محتجين ملثمين لاقتحام واحتلال مقرّ السفارة الفنزويليّة في لاباز، في حين أيدت الخطوة العديد من دول العالم المساندة لاحتجاجات الشعب البوليفي.

وقال موراليس (60 عاماً) عبر التلفزيون «أستقيل من منصبي كرئيس»، قبل أن يعلن أنّ مذكّرة توقيف «غير قانونيّة» صدرت بحقّه، وكتب الرئيس المستقيل جبراً، على تويتر «أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أنّ ضابط شرطة قال علناً إنّه تلقّى تعليمات بتنفيذ أمر اعتقال غير قانونيّ صدر بحقّي»، وأضاف «بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي، الانقلابيّون يُدمّرون دولة القانون».

ونفى قائد الشرطة فلاديمير يوري كالديرون وجود مذكرة توقيف كهذه بحق موراليس، وقال لتلفزيون يونيتيل المحلي إنّ قضاة المحكمة الانتخابية العليا هم المستهدفون فقط بهذا الإجراء، غير أنّ لويس فرناندو كاماتشو، وهو أحد المعارضين الرئيسيين لموراليس، والذي أدّى دوراً أساسياً في الحراك الذي دفع الرئيس إلى الاستقالة، يؤكّد وجود مذكرة توقيف بحق موراليس، وكتب على تويتر «لقد تأكد ذلك! هناك أمر اعتقال بحق إيفو موراليس، الشرطة والعسكريون يبحثون عنه في شاباريه»، وهي منطقة في كوشابامبا بوَسط بوليفيا، وأضاف كاماتشو: «العسكريون أخذوا الطائرة الرئاسية، وموراليس مختبئ في شاباريه، سوف يحضرونه! العدالة!».

كما أمرت القوات المسلحة في بوليفيا بتنفيذ عمليات جوية وبرية «لتحييد» ما وصفته في بيان الأحد بالجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

وبدوره، اعتبر نائب الرئيس ألفارو جارسيا لينيرا الذي استقال أيضاً من منصبه أنّ «الانقلاب وقع»، أمّا المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على الاستقالة بالقول «لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً».

وأعلنت الشرطة في بوليفيا مساء الأحد أنها اعتقلت ماريا تشوك كويسبي، رئيسة المحكمة العليا للانتخابات، ونائبها أنطونيو كوستاس، بتهمة التزوير في انتخابات 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكانت كويسبي قد استقالت من منصبها قبل ساعات، في حين استقال كوستاس بعد أيام من الانتخابات، وقالت الشرطة إن كويسبي تنفي محاولتها التهرب من السلطات.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة إل ديبر اليومية «هذه السيدة كانت ترتدي ملابس رجل، مما يوحي بأنها كانت على وشك التهرب من مسؤولياتها والفرار من الضباط الذين كانوا يبحثون عنها لاعتقالها».

وأدّت انتخابات تشرين الأوّل/أكتوبر إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم أنّ البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في شباط/فبراير 2016.

وبعد استقالة موراليس، ندّدت كوبا الأحد «بشدّة» بـ«الانقلاب في بوليفيا»، ودعا البابا فرنسيس البوليفيّين إلى أن ينتظروا «بهدوء» العمليّة «القائمة» لإعادة إجراء الانتخابات، بينما قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده عرضت اللجوء على الرئيس المستقيل، وأضاف «ستحافظ المكسيك على موقفها المتمثل في احترام الديمقراطية والمؤسسات، الانقلاب مرفوض».

كما أدان الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد ما أسموه بـ «الانقلاب» في بوليفيا عقب استقالة موراليس، وغرد مادورو: «ندين الانقلاب الذي وقع ضد شقيقنا الرئيس إيفو موراليس بشكل تام».

وكرد فعل على موقف مادورو، قالت السفيرة الفنزويليّة في بوليفيا كريسبيلي جونزاليس إنّ مقرّ السفارة الفنزويليّة في لاباز استولى عليه الأحد محتجّون ملثّمون، وأضافت «الأشخاص مقَنّعون (بحوزتهم) ديناميت ودروع، نحن بخير وأمان، لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقّنا، ساعدنا على الإبلاغ عن هذه الوحشيّة».

كما اتهمت روسيا المعارضة في بوليفيا الاثنين بإطلاق العنان لموجة عنف في البلاد وقالت إنه يبدو أن انقلاباً منسقاً قد أزاح جانباً مساعي الحكومة من أجل الحوار.

ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا، وصرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان الأحد «لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقاً بشأن الوضع في بوليفيا»، وحث الأمين العام الجميع على الامتناع عن العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التقيد بالقانون الدولي، وخاصة مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.