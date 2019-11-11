أستراليا تواجه «حرائق كارثية» بـ «الطوارئ» وإجلاء الآلاف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الأسترالية الاثنين حالة الطوارئ في مختلف أنحاء المنطقة الشرقية للبلاد، استعداداً لحرائق غابات كارثية، كما أغلقت عشرات المدارس، وأجلت آلاف السكان من المناطق القريبة، ومنحت الإدارات المحلية سلطات تعبئة عامة في محاولة للسيطرة على ما أسمته «أوضاع طقس كارثية ستؤجج النيران».

وأطلقت سلطات ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز حالة الطوارئ لمدة أسبوع تبدأ من الاثنين، بينما رفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى إلى خطر حرائق كارثية ليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب المئات من بينهم عشرات من رجال الإطفاء جراء حرائق غابات نيو ساوث ويلز التي بدأت الأسبوع الماضي، كما تضرر أكثر من 150 منزلاً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.

يشار إلى أن آخر مرة كان قد تم فيها إعلان حالة الطوارئ في الولاية عام 2013 عندما اندلعت حرائق غابات واسعة في بلو ماونتن غرب سيدني.

وفي حين تجنبت سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظاً بالسكان، أسوأ الأوضاع في مطلع الأسبوع، إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مئوية وسط رياح قوية وجافة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان الاثنين إنها أعلنت حالة الطوارئ بسبب «الأحوال الجوية الكارثية المتوقعة لهذا الأسبوع، وخاصة الثلاثاء، حيث سيكون الطقس حاراً والرياح القوية».

وقالت بيريجيكليان من سيدني «إن الظروف المناخية المأساوية تعني أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، محذرة المواطنين بالابتعاد عن الغابات».

وتمنح حالة الطوارئ هيئة إطفاء الحرائق الريفية وقائدها سلطة واسعة لتعبئة جميع موارد الولاية، وتنسيق عمليات الإجلاء، ووقف خدمات الغاز والكهرباء والبترول والمياه، وكذلك إيقاف أو بدء أو استخدام أي أعمال أو منشآت، أو مبان، ويشار إلى أن نيو ساوث ويلز هي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا.

من جانبه، أشار رئيس فرق الإطفاء في نيوساوث ويلز شاين فيتزسايمونس إلى أنّ عشرات الفرق الإضافية انتشرت الاثنين بهدف تجنب تدهور الوضع.

والأحد، شارك 1,200 رجل إطفاء في مكافحة نحو 50 حريقاً، وسط إسناد جوي وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند اناستاسيا بالاسزوك: «إنّ الولاية لا تعرف عموماً موسم حرائق كالذي نشهده هذا العام أو الذي شهدناه العام الماضي».

ومنحت الحكومة الأسترالية مبلغ 685 دولاراً أسترالياً (622 يورو) لكل فرد من بين الآلاف الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وبدا التأثر جلياً الأحد في مركز إجلاء في مدينة تاري الواقعة في منطقة طالتها الحرائق بشكل شديد ضمن ولاية نيوساوث ويلز. وانهارت دموع رجل أثناء لقائه رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وقال موريسون الذي تقلل حكومته من خطر التغيّر المناخي، إنّ الناس «تحت ضغط هائل».

وذكرت صحيفة محلية أنّ رجلاً قال لرئيس الوزراء أثناء تواجده في غرفة عمليات رجال الإطفاء في ووشوب في الولاية نفسها، إنّ تغيّر المناخ حقيقي، ألا ترون؟

وعادة ما تشهد أستراليا حرائق مماثلة في فصلي الربيع والصيف. غير أنّ حرائق العام الحالي كثيرة وشديدة وفي غير أوانها، ونشبت الحرائق الأولى في أيلول/سبتمبر، بنطاق يمتد شمالاً بين نيوساوث ويلز وغابات كوينزلاند.

ويخشى العلماء من الأشهر المقبلة، إذ يعتبرون أنّ التغير المناخي والتقلبات الجوية تولدان درجات حرارة مرتفعة ورياحاً شديدة، بالإضافة إلى جفاف.

وقال روس برادستوك من جامعة ولونجونج إنّ الوضع «غير مسبوق» إذ إنّ المناطق التي تشهد حرائق حالياً لم تتعرض في السابق، إلا نادراً لحرائق مماثلة.