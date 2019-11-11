احتجاجات هونج كونج تتحول للفوضى والتخريب والشرطة تطلق النار على متظاهرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت شرطة هونج كونج، صباح الاثنين، النار على محتجين حاولوا تنفيذ اعتصامات استهدفت قطع الطرق وشل الحياة في المدينة، فيما اندلعت الفوضى وانتشرت أعمال عنف واسعة في أنحاء الجزيرة، شملت تخريب محطات مترو وإحراقها، بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

وقال شهود وتقارير لوسائل الإعلام إن شرطة هونج كونج فتحت النار فأصابت أحد المحتجين الاثنين، في تجدد لأعمال العنف بينما تدخل الاحتجاجات شهرها السادس.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونج كونج، وقالت محطة كابل التلفزيونية إن أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة.

وظهر في مقطع فيديو تم نشره على الإنترنت أن ضابط شرطة يعتقل أحد المتظاهرين وعندما اقترب متظاهر آخر يبدو أن الضابط أطلق النار عليه من مسافة قريبة، حيث يظهر المتظاهر، الذي يبدو غير مسلح، وهو يسقط على الأرض.

وقالت إدارة أحد المستشفيات إن رجلاً عمره 21 عاماً يعتقد أنه أصيب خلال الاحتجاجات يخضع لعملية جراحية وحالته خطرة، بينما أكدت شرطة هونج كونج لاحقاً في بيان أن ضابطاً أخرج مسدسه وأطلق النار على رجل.

وأورد موقع «هونج كونج فري برس» الإخباري أن المتظاهر لم يكن في حالة استجابة عندما وصل المسعفون إلى موقع الحادث في منطقة ساي وان هو، وتم نقل المتظاهر المصاب بسيارة الإسعاف.

وأثار إطلاق النار تكهنات عبر الإنترنت بأنه تم تخفيف القيود المفروضة على استخدام الضباط للأسلحة النارية من أجل كبح إضراب اليوم، غير أن البيان نفى تلك التكهنات.

وجاء في البيان: «ذكرت شائعات عبر الإنترنت أن إدارة الشرطة قد أمرت ضباط الخطوط الأمامية باستخدام الأسلحة النارية بشكل متهور في عمليات الاثنين».

وأضاف البيان أن «الشرطة توضح أن هذا الادعاء زائف وخبيث تماماً، الشرطة لديها إرشادات وأوامر صارمة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية».

وفي منطقة ساي وان هو، حيث وقع إطلاق النار، نصب السكان الغاضبون والمتظاهرون المتاريس وأشعلوا الحرائق وخربوا محطة المترو، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل.

وقالت الشرطة في البيان: إن متظاهرين متعصبين نصبوا حواجز في مواقع متعددة في أنحاء المدينة، ودعت المتظاهرين إلى «وقف أعمالهم غير القانونية على الفور».

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إطلاق النار على المحتجين برصاص حي منذ اندلاع الاحتجاجات في حزيران/يونيو بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه، ويأتي بعد احتجاجات عنيفة شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.

والمحتجون غاضبون مما يعتبرونه سلوكاً وحشياً تمارسه الشرطة ومن تدخل بكين في شؤون وحريات هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة التي تطبق صيغة «بلد واحد ونظامان» منذ عودة المدينة لحكم الصين عام 1997، وتنفي الصين التدخل في شؤون هونج كونج وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة المشاكل.

وحذرت الصين من أنها لن تسمح بـ «أي نشاط» من شأنه إثارة انقسام في البلاد أو تهديد الأمن القومي، داعية إلى «تعزيز الشعور الوطني» في المدينة.

ودعت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إلى اعتماد «خط أكثر تشدداً» حيال المتظاهرين المطالبين بمزيد من الحرية في هونج كونج، بعد تظاهرات جديدة وأعمال عنف جرت في نهاية الأسبوع إثر توجه بكين لتشديد قبضتها على المدينة.