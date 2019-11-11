هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان سرور، محمد علاء

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس الأحد هطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة، نتيجة لتأثر الدولة حالياً بامتداد منخفض جوي سطحي يعمل على تدفق كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال والشمال الشرقي، يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع هبات رياح نشطة مع قدوم رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، وصلت سرعتها إلى 60 كم/س، واضطرب البحر وأصبح شديد الاضطراب في الليل، حيث ارتفع الموج في العمق إلى 12قدماً. وهطلت أمطارا غزيرة على مناطق جزيرة داس وطريق الشيخ مكتوم بن راشد وطريق أبوظبي - دبي، وأمطار متوسطة على السمحة وطريق أبوظبي الفاية / سيح سديرة، وتعرضت مناطق متفرقة في دبي من بينها مطار آل مكتوم لأمطارا خفيفة، فيما شهدت منطقة العوير في دبي، أمطاراً غزيرة، وشهدت جزيرة الحمرا في رأس الخيمة والشوامخ في أبوظبي، وشارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمطاراً متوسطة. كما شهد جبل جيس في رأس الخيمة، ومنطقة سوق الجمعة في الفجيرة أمطاراً غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير على الدولة.

فيما أكدت بعض المدارس داخل جزيرة أبوظبي ل«الخليج»، أنها لم تسمح بعودة الطلبة إلى منازلهم مبكراً، لكون الحالة لا تستدعي ذلك، وفقاً لتعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم.

من جانبه قال عامر الشحي مدير المواصلات المدرسية في أبوظبي، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بانصراف طلابها مبكراً، تم إبلاغ الحافلات في جزيرة أبوظبي بعدم التحرك بالطلبة قبل انتهاء الدوام المدرسي، وعليها الالتزام بالدوام حتى نهايته مادامت الرؤية واضحة والحافلات قادرة على التعامل مع حالة الطقس.

من جانب آخر سمحت بعض مدارس أبوظبي الخاصة التي تستخدم حافلات نقل خاصة بها بانصراف طلابها مبكراً عند الساعة 12:15 ظهراً، وقبل نهاية الدوام المدرسي، خوفاً على سلامتهم، وتحسباً لأي طارئ قد ينتج مع الساعات القادمة، وأشعرت أولياء أمورهم بالحضور لاصطحاب أبنائهم إلى منازلهم.

من جانبها أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أن سلامة وأمن الطلبة من الأولويات التي تحرص على توفيرها الدائرة.