«الأرض ستبقى عربية» تحتفي بأبطال تحدي القراءة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يحتفي العالم العربي يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه أوبرا دبي بحضور أكثر من 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، ليتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز. ويشهد الحفل الختامي إطلاق عملٍ فني عربي جديد بصوت ماجدة الرومي، ليكون رسالة أمل وعلم إلى كل العالم العربي.



الأرض ستبقى عربية



وفي هذه المناسبة الثقافية العربية، تطلق ماجدة الرومي أحدث أعمالها، احتفالاً بختام تحدي القراءة العربي للعام 2019، والأغنية التي جرى إنتاجها خصيصاً لهذا الغرض من كلمات الشاعر والمنتج والمؤلف المصري مدحت العدل، صاحب العديد من الإنتاجات الفنية العربية من أبرزها «أوبريت الحلم العربي»، والأغنية الجديدة التي ستشدو بها النجمة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي من ألحان وتوزيع الموسيقار ميشال فاضل الذي يعد أحد أشهر الموسيقيين اللبنانيين.



آمال العالم العربي



وتبلغ مدة الأغنية، التي تحمل عنوان «الأرض ستبقى عربية» 7 دقائق وتسلط الضوء على آمال العالم العربي وتطلعات الجيل الجديد لغدٍ أفضل، وقد تم تسجيلها في 3 دول بمشاركة أوركسترا كييف، بقيادة المايسترو وعازف التشيللو الشهير دميتري يابلونسكي، والتي تضمّ كوكبة من أبرز الموسيقيين الأوكرانيين الحائزين جوائز عالمية، وقامت بإخراج الأغنية المخرجة إنجي جمال، صاحبة البصمة في الكثير من الأعمال الفنية المصورة المتميزة لمجموعة من أهم الأسماء العربية المعروفة في مجال الفنون.

وتمثل الأغنية التي تتضمنها الاحتفالية الختامية لتحدي القراءة العربي رسالة أمل إلى العالم بصفة عامة والشباب العربي بصفة خاصة.



رسالة واحدة.. هدف واحد

Advertisements



وبمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة «الأرض ستبقى عربية» احتفالاً بختام الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، قالت ماجدة الرومي: «الفن هو اللغة المشتركة بين شعوب العالم، ومن خلال هذا العمل الغنائي الذي يكتسب طابعاً عربياً بمواصفات عالمية، مع مشاركة أوركسترا كييف، نهدف إلى أن نترجم المشهد الحضاري للشباب العربي وهم يتنافسون في ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم، وتحويله إلى رسالة عالمية تؤكد أن المستقبل العربي يحمل العديد من الفرص لتجاوز العقبات وتحقيق الإنجازات للمجتمعات العربية والأجيال الصاعدة. فمن خلال هذه الأغنية نعبر عن طموح وآمال الشباب العربي الواعد».

وأضافت: «أنا أؤمن أن الوطن العربي غني بالمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تعكس جمال وطننا العربي من المحيط إلى الخليج، كما أن الأجيال الصاعدة تزخر بالمواهب الفذة في شتى الميادين، والتي يجب أن تسخر لخدمة أوطاننا، فهم أمل المستقبل، معربةً عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية تحدي القراءة العربي والتي ساهمت في خلق حراك ثقافي ومعرفي غير مسبوق في أوساط النشء والشباب العرب داخل الوطن العربي وخارجه».



نشر الأمل والإيجابية



وبدوره، قال الشاعر والمؤلف مدحت العدل: «أنا فخور جداً بهذا العمل الغنائي لما يمثله من آمال منشودة لشبابنا العربي، وما يزيدني فخراً هو أن هذه الأغنية ستنطلق لأول مرة خلال الاحتفالية الختامية لأكبر مشروع معرفي وثقافي عربي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذا العمل الفني يعكس تماماً أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي، الهادف إلى نشر الأمل والإيجابية في تكوين جيل من المتميزين والمبدعين وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء إلى العالم العربي وثقافته ولغته وهويته».



خير سفير للثقافات



ومن جهته، عبر الملحن والموزع الموسيقي ميشال فاضل عن سعادته بإطلاق الأغنية وقال: «الموسيقى هي خير سفير بين الثقافات، حيث تتخطى حواجز اللغة، لتعزيز التفاهم بين الشعوب وهذا ما يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب. ونحن كفريق عمل الأغنية أردنا أن تكون رسالتنا هادفة وبناءة من خلال التكامل بين الكلمات واللحن والأداء، لنعكس آمال وطننا العربي. فرسالتنا ذات بعد عالمي، لذلك اهتممنا بعناية بكل تفاصيل الأغنية، لتكون رسالة واضحة وإيجابية، تسافر عبر الأزمان وتبقى خالدة ولا تذبل».



ذكرى خالدة



وبدورها، قالت المخرجة إنجي جمال: «الحفل الختامي لتحدي القراءة هو أفضل منصة لإطلاق العمل الفني «الأرض ستبقى عربية»، لما تمثله من دلالات تعكس رسالة الأغنية عن الأمل، وتجاوز التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة. لقد حولت من خلال الصورة أن أرسل رسالة تقدير وامتنان لدولة احتضنت أحلام جميع من عاش فيها، وعشته أنا شخصياً في الإمارات».